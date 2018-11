Blaarkoppen houden Knegsel lang in spanning over prins op zittingsavond

De avond was sowieso doorspekt met humor. Waren het niet de deelnemers aan het kennisspel over hun dorp, dan waren het wel de tonpraters die de avond aangrepen om hun nieuwe buut te presenteren. Knegselnaar John van Bree trapte af in de melkbus, gevolgd door Hans Keeris als pater Chris Cross. Omdat de act van de Lapzwansen helaas niet doorging, vulde Frans Bevers uit Oirschot het gat in het programma op.