Bladel bepaalt speerpunten voor Groene Long

Tijdens een consultatie-avond op 4 april werden met buurtbewoners en overige belangstellenden speerpunten geïnventariseerd. Daar kwamen recreatie, natuur en landschap, sport en bewegen en klimaatadaptatie als hoofdthema’s naar voren. Dat staat in een raadsopdracht die 27 mei in de commissie grondgebied wordt besproken.

De Groene Long beslaat negen hectare, waarvan de helft gemeentegrond is. Deze ligt in de zuidwest hoek, grenzend aan de Beemdstraat en de Postelweg. In het Raadsprogramma 2018-2021 staat als uitgangspunt beschreven dat er meerwaarde moet ontstaan voor inwoners én dat het project natuur- of milieueducatie, laagdrempelige recreatie en een verbetering van de biodiversiteit oplevert.

Energiek

In de ontwerpraadsopdracht staan kernwaarden als: energiek, experimenteel, groen, gedragen, gezondheid, kleinschaligheid en verbinding. Het is een gebied met kansen staat beschreven: ‘De Groene Long leent zich mogelijk voor participatie, omdat het een gebied is waar veel kansen liggen en weinig belemmeringen. Er is dus nog iets te kiezen.’

Bladel stuurt daarom vooral aan op initiatieven en deelname van bewoners en verenigingen: ‘Het actief betrekken van burgers bij planning, ontwikkeling, uitvoering, beheer of evaluatie heeft een positief effect op de beleving van de leefomgeving door de inwoners.’ Gestreefd wordt naar een bottom-up proces.

Dichtgetimmerd

Met deze raadsopdracht is niet alles dichtgetimmerd. Andere elementen kunnen uitgevoerd worden in het gebied, mits ze een aanvulling zijn. In principe gaat het om de gemeentegronden, maar eigenaren van percelen kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen.