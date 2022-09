Bladel en Netersel hebben nu ook hun duofiets

BLADEL - In navolging van andere Kempendorpen is nu ook in Bladel een stichting Duofietsen actief. Dinsdagmiddag reed wethouder Davy Jansen van de gemeente Bladel het eerste rondje op een van de drie beschikbare duofietsen. De fietsen worden ook aangeboden aan gasten uit Netersel.

Het heeft wel wat voeten in aarde gehad om de stichting op het podium te krijgen, zo legt stichtingsvoorzitter Jan Evers uit. ,,We zagen natuurlijk het succes van de initiatieven in buurdorpen en nadat we voldoende bestuursleden hadden is op 12 januari de oprichtingsakte gepasseerd.”

Voor twee fietsen 20.000 euro nodig

,,Ondertussen waren we op zoek naar sponsoren en subsidiepotjes. Voor één fiets met elektrische ondersteuning heb je toch zo’n 8.000 euro nodig. Tel daarbij op de oprichtingskosten, de aanschaf van een printer en nog andere kosten, dan heb je voor twee fietsen 20.000 euro nodig. Inmiddels hebben we ook de derde fiets beschikbaar maar een rolstoelfiets is er voorlopig nog niet. Het vinden van de benodigde financiële middelen en leveringsproblemen zijn er de oorzaak van dat we pas nu kunnen starten’’.

Initiatief nemer voor Bladel is Ad Paridaans. ,,De stichting Trekkertrek Bladel heeft ons met een startkapitaal in het zadel geholpen. Dat mooie gebaar gaf ons veel motivatie. We zijn bij de oprichting niet over een nacht ijs gegaan en hebben onze voelsprieten met name in Reusel uitgestoken. De opzet moest goed zijn. Zo is er voor de vrijwilligers en de gasten die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, een vertrouwenspersoon beschikbaar. Ook het aspect verzekering hebben we goed belicht.”

Sociaal actief blijven

De stichting beoogt om inwoners van Bladel en Netersel die lichamelijk of geestelijk een beperking hebben en daardoor weinig mobiel kunnen zijn, toch deel te laten nemen aan fietstochten en daarmee sociaal actief kunnen blijven. Dat geldt niet alleen voor ouderen alhoewel die het grotere deel van de gastengroep uitmaken. Ook mantelzorgers kunnen zo ontlast worden wanneer de partner zijn/haar fiets-uitje heeft.

Evers: ,,We hebben op dit moment twintig vrijwilligers en tien tot twaalf gasten. Met de fietsen maken we een tocht in de eigen omgeving. Per rit vragen we van de gasten een bijdrage van 8 euro, daar is dan een consumptie bij inbegrepen. De stichting zoekt nog fietsvrijwilligers en we hopen dat mensen ons ook financieel willen steunen want het onderhoud van de fietsen kost natuurlijk ook veel geld’’.