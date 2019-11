‘Bladel heeft behoefte aan nieuwe Woonvisie’

Naar aanleiding van het Kempische Uitvoeringsprogramma Wonen bestookte CDA-er Paul Schoenmakers wethouder d’Haens met vragen over nieuwbouw in Bladel; „We bouwen nu 51 procent sociale huur. Is dat reëel? Kunnen we per project andere percentages kiezen?” Ook stelde hij dat Bladel vooral behoefte heeft aan kleine, grondgebonden starterswoningen. „Appartementen zijn er genoeg.”

Nood hoog

Vooral in Bladel, Hoogeloon en Netersel is de nood hoog, volgens Schoenmakers. Hij verwees naar een informatieavond over nieuwbouw op de plek van de voormalige Bladelse sporthal. Daar waren driehonderd belangstellenden voor veertien kavels. „Het knelt overal. We moeten aan actieve grondpolitiek doen.” „Terecht”, aldus wethouder d’Haens. „De locatie sporthal is wel een van de laatste plekken waar dat in Bladel nog kan.”

Hij schetste dat hij achter de schermen bezig is met die gevraagde grondverwerving. Fons d’Haens probeerde bij zijn partijgenoot de angst weg te nemen, dat Bladel geen eigen beleid kan voeren: „Iedere gemeente kan het uitvoeringsprogramma zelf invullen. We stemmen wel af en we hebben dezelfde uitgangspunten, maar we hebben een Bladels woningbouwprogramma, gebaseerd op onze visie.”

Sociale huur

Hij betoogde dat Bladel voorlopig haar doelen behaalt: „Maar dat is niet hetzelfde als wat de markt momenteel vraagt.” „Mogelijk moeten we onze eigen woonvisie actualiseren. We hebben in Bladel de lat misschien ook wel hoog gelegd, bijvoorbeeld bij de verhouding sociale huur en koop. De andere gemeenten kiezen voor veertig procent. Je kunt ook sociale huur en sociale koop samentellen. Eersel hanteert een flexibel systeem bij de bepaling van huur of koop.”