‘Bladel heeft de regels stiekem veranderd’

Brug Oirschot nadert spectacu­lai­re voltooiing

23 januari OIRSCHOT - De voetgangers- en fietsersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot krijgt steeds meer vorm. De meest spectaculaire stap staat gepland voor zaterdag 15 februari: dan wordt het bruggedeelte in één keer op zijn plek gehesen vanaf pontons.