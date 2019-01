Bladel heeft het weer voor elkaar: zondag opent eerste schaatsbaan van de regio

Stap op weg naar herontwik­ke­ling klooster Nazareth in Oirschot

18 januari OIRSCHOT - De plannen moeten nog gemaakt, maar zeker is dat klooster Nazareth in Oirschot in de nabije toekomst een flinke verandering zal ondergaan. Het rijksmonument aan de Koestraat wordt (deels) herontwikkeld, waarbij woningen een plek zullen krijgen in het complex.