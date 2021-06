Bladel heeft voor nieuw gemeenschapshuis vier miljoen uit reserves nodig

Onder welke naam

,,Een deel van de activiteiten van Den Herd gaat over naar de Markt”, zegt hij, ,,maar het nieuwe gemeenschapshuis is veel meer dan alleen het oude Den Herd. Daar willen we samen met het bestuur meer recht aan doen.” De vraag is nog even onder welke naam het gemeenschapshuis de poorten straks opent.

De lijst van gebruikers die nu niet bij Den Herd onderdak heeft, is groot. Het gaat onder andere om de biljartclub, de Goei Plak, schildersclub de Bladelse School, de bibliotheek en het Toeristisch Informatie Punt. Verder komen er ook activiteiten voor jongeren. Met name voor die laatste groep viel er in Bladel een inhaalslag te maken. De jongeren moeten vaste gebruikers van het pand worden, vindt de gemeente. Hiervoor is een werkgroep Jeugd geformeerd die met plannen en ideeën moet komen. Verder vindt Bladel het belangrijk dat inwoners makkelijk een keer bij het gemeenschapshuis binnenwandelen, al is het maar om een kop koffie te drinken, een krantje te lezen of een praatje te maken.