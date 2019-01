Bladel heet nieuwe burgemeester welkom op posters in bushokjes

Bosma (47) woont nu nog met zijn vrouw en drie jonge kinderen in Emmeloord. Op de website van de gemeente laat hij weten een huis gekocht te hebben in plan Hems Hoeve in Netersel. De bouw daarvan is dit najaar gestart. Eind 2019 wordt het plan opgeleverd. Tot die tijd zal Bosma een tijdelijke woonruimte betrekken in de gemeente. De rest van het gezin blijft tot de zomervakantie in Emmeloord, zodat zijn kinderen daar het schooljaar af kunnen maken.