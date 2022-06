Bladel houdt extra parkeerplekken achter de hand, er is nog voldoende parkeerruimte op de Markt

Dat antwoordt het college van B. en W. op vragen van VVD-raadslid John Adams. Deze maakte zich ongerust of er genoeg parkeerplek is als de bouwwerkzaamheden in het vroegere bankgebouw beginnen. Op de Markt in Bladel is sowieso al minder parkeerruimte omdat de gemeente in coronatijd de horeca de gelegenheid gaf de terrassen uit te breiden. De gemeente hield er ook al rekening mee dat de verbouwing van het bankgebouw afgelopen maand zou starten.

Die start is echter uitgesteld. Daarom besloot het college dat de horeca voor de terrassen nog langer van de parkeervakken gebruik mag maken. Adams vroeg verder of de ondernemers een vergunning hebben om stellages op de Markt te plaatsen. De gemeente antwoordt dat dat niet het geval is, maar geeft in de beantwoording niet aan of ze die zouden moeten hebben. De ondernemers betalen geen vergoeding voor het gebruik van ruimte op de Markt, geeft Bladel verder aan.

Er komt zeker overlast door werkzaamheden

Het raadslid wilde weten of de gemeente het wegvallen van parkeervakken ergens in het centrum gaat compenseren als de verbouwing aan de Markt eenmaal begint. De werkzaamheden leiden zeker tot tijdelijke overlast, zeker in de directe omgeving van het bankgebouw. De gemeente geeft aan die tot een minimum te willen beperken. De verbouwing neemt circa anderhalf jaar in beslag. Daardoor vallen er vermoedelijk dertig parkeerplaatsen weg.

Mocht de overlast onevenredig zwaar blijken te zijn, dan heeft Bladel compensatiemogelijkheden achter de hand. De gemeente kan nog commerciële parkeerplaatsen huren. Ook zijn er parkeerplaatsen in te zetten die nu nog door ambtenaren gebruikt worden. Met de huidige functies aan de Markt (winkels, horeca, een lege bank en een deels leeg Posthofgebouw) is er juist sprake van overcapaciteit van parkeerplekken. De veronderstelde parkeerdruk de komende anderhalf jaar is dus maar relatief, constateert Bladel

In ieder geval heeft de gemeente afspraken gemaakt voor het inzetten van de parkeerruimte van Markstaete. Die extra plekken zijn tijdens de bouw niet beschikbaar, maar dat zou wel een van de opties kunnen zijn als de parkeeroverlast toch te zwaar wordt.