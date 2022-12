Bladel is een ton extra kwijt voor vervanging verwarming gemeentehuis

Tweede druk boek Oirschots Heem met histori­sche feitjes nu in de winkel

OIRSCHOT - De eerste oplage van het boek Oirschots Heem, dat een verzameling interessante historische wetenswaardigheden over Oirschot bevat, was snel uitverkocht. Daarom is besloten om een tweede, ook weer bescheiden, oplage te laten drukken. Die ligt nu in de winkels.

26 november