Bladel is zes inwoners met koninklijke onderscheiding rijker

Volledig scherm Wim Pijs © Imca van de Weem

Wim Pijs uit Hapert is al vanaf het oprichtingsjaar 1961 betrokken als vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Pintewippers in Hapert. In de beginjaren was hij afwisselend bestuurslid en raadslid, in 1976 zelfs prins. Verder is hij nog op allerlei andere manieren actief voor de club. Hij was van 1990 tot 2015 ondersteunend commissielid in de organisatie van de Kempenoptocht. Voor De Boerenmert in Hapert was hij 31 jaar als bestuurslid verantwoordelijk voor het onderdeel ‘Oude Ambachten’ en zocht hij naar geschikte oude ambachten voor de braderie.

Volledig scherm Wies Vissers-kokx © Imca van de Weem

Wies Vissers-Kokx uit Netersel heeft zich uitgebreid gemanifesteerd in het vrijwilligersleven. Ze startte hiermee in 1992 bij carnavalsvereniging De Buntstèkers in Netersel. Ze was er redacteur van de carnavalskrant. In 2002 onderscheidde de club haar met de eretitel ‘Opper Buntstèker’. Van 1992 tot 2002 was zij vrijwillig groepsleider bij peuterspeelzaal Jippie Jee in Netersel. Ze was nauw betrokken bij de realisatie van de nieuwbouw, aangebouwd aan de Sint Lambertusschool. Verder was zij secretaris bij Toneelvereniging Pardoes in Netersel. Sinds 2012 is ze actief als bestuurslid bij de KBO Netersel. Sinds 2015 is ze bestuurslid van Buurthulp Netersel. Van 2018 tot 2020 was ze bestuurslid van het feestweekend ‘800 jaar Netersel’.

Volledig scherm Sander van Zuilichhem © Imca van de Weem

Sander van Zuilichem uit Bladel heeft een groot vrijwilligershart. Voor de protestantse kerkgemeenschap in Bladel was hij lid van de beheersraad van 1993 tot 2003. In de periode 2004-2008 was hij namens de protestantse kerkgemeenschap lid van het schoolbestuur van basisschool Marnix van Sint Aldegonde in Hapert. Verder was hij lid van het college van kerkrentmeesters van de protestantse kerk. Sinds 1995 is hij vrijwilliger bij Scouting Bladel. Verder is hij sinds 2007 bestuurslid van de vereniging VZW de Grenslandtrekkers in Arendonk (B). Deze vereniging is opgericht door een groepje verzamelaars van oude tractoren, landbouwmachines en landbouwwerktuigen. Zij brengen oude materialen terug in de originele staat.

Volledig scherm Ria van der Putten-Van Deursen © Imca van de Weem

Ria van der Putten-van Deursen uit Hoogeloon kreeg haar onderscheiding vanwege haar grote zorgzame en maatschappelijke betrokkenheid. Zij wordt geëerd als motivator, inspirator en kartrekker. Sinds 2002 is ze betrokken bij de Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Bladel. Sinds 2004 is ze bestuurslid van de stichting Steunpunt Den Bogerd in Hoogeloon. Ze coördineert de inzet van 45 medevrijwilligers. Sinds 2011 zet ze zich in als ondersteuner van diverse ouderen in Hoogeloon. Zij is sinds 2016 actief als dementieambassadeur van de gemeente Bladel. Bij de Zorgcoöperatie Hoogeloon zet ze zich sinds 2019 vrijwillig in.

Volledig scherm Marianne Heesbeen-Swanenberg © Imca van de Weem

Marianne Heesbeen-Swanenberg uit Bladel was in de periode van 1969 tot 1994 actief voor het Katholieke Vrouwen Gilde Veldhoven. Vanaf 1969 tot 1977 was ze lid van de excursiecommissie. Ook was ze er gedurende twee periodes voorzitter van het bestuur. Tussen 1996 en 2001 was ze actief voor de Sniederskring Bladel. Bij de oprichting in 1996 was ze de eerste voorzitter. Voor het Rode Kruis, afdeling de Zaligheden was ze zeven jaar collecte-coördinator. Zij coördineerde de collectes voor de gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-de Mierden. Ze is vanaf 2015 actief lid van Heemkundekring Bladel.

Volledig scherm Hans Kokken © Imca van de Weem

Hans Kokken uit Bladel begon als vrijwilliger in 1965 als voorzitter van voetbalvereniging SDO ‘39 in Lage Mierde. Van 1966 tot 1969 was hij bovendien voorzitter van de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ) in Lage Mierde. KWJ zette zich in voor de vorming en bewustwording van jongeren. Hij werkte tot zijn pensioen in 2005 als docent Duits bij het Pius X-College in Bladel. Daar zette hij zich in voor de bevordering van goed onderwijs. Zo leverde hij zijn bijdrage aan de fusie met de mavo en het praktijkonderwijs. Ook organiseerde hij festiviteiten en buitenschoolse activiteiten zoals de jaarlijkse skivakanties voor het personeel en leerlingen. Van 2006 tot 2020 was hij bestuurslid van literair genootschap de Stichting De Sniederskring in Bladel.