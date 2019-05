Bladel kan verder met Egyptische Poort

Dat mag er niet toe leiden dat het verkeer van woningen en bedrijven in Bladel-Zuid niet meer makkelijk richting Reusel kan, zo onderstreepte Sjan Vervoort (CDA). Zij diende de motie in. ,,We zouden ook niet willen dat er hierdoor sluipverkeer ontstaat in andere delen van Bladel", zei ze.

Zwemvijver

Vrijwel alle fracties zien de ontwikkelingen voor Egyptische Poort graag voortgezet. De D66 ging als enige niet mee. Volgens raadslid Dorus Daris is de invulling van het plan onvoldoende duidelijk. Ook vroeg hij zich af of er wel behoefte is aan een zwemvijver, zoals dat de bedoeling is. ,,Er is geen marktonderzoek naar geweest.” Volgens wethouder Davy Jansen is het daarvoor nog veel te vroeg.