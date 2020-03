Bladel komt Voedselbank massaal te hulp

BLADEL - De Voedselbank Bladel gaat op korte termijn toch weer open. De organisatie krijgt volop steun uit de Bladelse gemeenschap om verder door te kunnen gaan. Aan donaties is er in een week al meer binnen gekomen dan normaal in een jaar.

Een week geleden meldde de Voedselbank te moeten sluiten. Door het hamstergedrag van het publiek bleef er niet veel over voor de degenen die van de Voedselbank afhankelijk zijn. Een ander probleem was dat niet voldaan kon worden aan de geëiste afstand van anderhalve meter tussen cliënten. De Voedselbank beschikt maar over een bescheiden ruimte.

Extra zwaar

De gebruikers dreigden een extra zware periode tegemoet te gaan. In een week tijd zijn de kansen echter volkomen gedraaid. Veel Bladelnaren voelden zich aangesproken iets te doen voor inwoners die het minder goed getroffen hebben. De donaties stromen binnen. In een week tijd is er ruim 7000 euro binnengekomen.



Daarnaast gaan de Jumbo-supermarkt in Hapert en collega Albert Heijn in Bladel artikelen reserveren voor de doelgroep van de Voedselbank. Tentenbouwer Van Ham is bereid een grote tent te plaatsen bij de Voedselbank. Daardoor kunnen alle artikelen over een breder oppervlak uitgestald worden, zodat er volop ruimte is.

Helemaal top

Voorzitter Kasper Touwen is dolblij met de reacties. ,,Wij helpen 42 gezinnen met in totaal 140 personen. Die hebben het al moeilijk en die willen we niet in de kou laten staan. Ik ben erg trots op Bladel. Het is helemaal top wat er hier nu gebeurt. Ik moet zeggen dat de Bladelse wethouder Davy Jansen zich ook volop voor ons heeft ingezet.”