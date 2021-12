Bladel laat sportcafés minder huur betalen

Veilige buslus in Oirschot waarschijn­lijk van de baan om ‘tijdwinst’

OIRSCHOT - Hordes leerlingen sjouwen iedere dag van de bushalte aan de ene kant van de Kempenweg in Oirschot in één streep de drukke weg over naar het Kempenhorst College. Maar de voorkeursvariant, een buslus achter de BP, zou vanwege ‘tijdverlies’ niet door kunnen gaan.

30 november