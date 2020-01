Bladel maakt meer werk van vroegschoolse educatie

Bladel scoort met 82 procent aardig hoog met het bereik van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan jonge kinderen. Maar het kan altijd beter en daarom moet de lat minstens tien procent hoger komen te liggen. Meer dan negen van de tien Bladelse kinderen dat hiervoor in aanmerking komt, moet hiervoor bereikt kunnen worden.

Die ambitie is terug te vinden in de keuzenota VVE van de gemeente Bladel. Het gaat om kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar met een mogelijke achterstand. Die kan liggen op het gebied van taal, maar ook sociaal-emotioneel of motorisch. Het is het doel van de gemeente deze groep beter voor te bereiden. Deze kinderen kunnen een VVE-indicatie krijgen.

Vier peuters

De instanties die deze groep kan signaleren, zijn het consultatiebureau en de kinderopvang. Hierover zijn afspraken met de gemeente. Het komt voor dat kinderen een VVE-advies kunnen krijgen, maar die op verzoek van ouders niet krijgen. Dan kan het kind ook niet worden geplaatst in het peuterprogramma. Hiervan maakt het consultatiebureau wel een melding in het kinddossier. In 2018 betrof dat vier Bladelse peuters, vorig jaar tot november drie.

Overigens is sprake van een dalende trend in het gebruik van het peuterprogramma in zijn totaliteit. In maart 2018 maakte in totaal 125 peuters gebruik van het aanbod in de gemeente Bladel ten opzichte van 103 peuters vorig jaar.

Kwaliteit

Bladel heeft meer mogelijkheden omdat het rijksbeleid per 1 januari vorig jaar is gewijzigd. Er is meer geld beschikbaar voor uitbreiding van VVE-uren. Verder is er een nieuwe systematiek geïntroduceerd, wat positief uitpakt voor Bladel. De gemeente gaat er van uit dat er meer jonge kinderen met een achterstand ‘gevonden’ kunnen worden.

Gemeenten moeten zorgen voor voldoende kwalitatief goed aanbod. Dat gebeurt in samenspraak met scholen en instellingen voor kinderopvang. Bladel constateert dat het aanbod nu van voldoende kwaliteit is.

Met klem

Voor het VVE in Bladel is een aparte stuurgroep opgericht. Die heeft de gemeente met klem geadviseerd om het aanbod in de kleine kernen in stand te houden. Het is aan gemeenten om af te zien van aanbod als de bezettingsgraad te laag is, bijvoorbeeld als er maar een paar kinderen zijn. In de nota wordt ervoor gekozen dat er in iedere kern van de gemeente Bladel een goed aanbod van vroegschoolse educatie moet zijn. Het is aan de gemeenteraad daarmee in te stemmen.