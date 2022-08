Bladel maakt vijf ommetjes, voor elke kern een

BLADEL - Bladel heeft ter gelegenheid van het 25 jarig-bestaan van de gemeente vijf wandeltochten laten samenstellen. ,,Het zijn vijf leuke ommetjes, rond elke kern eentje”, zegt wethouder Cees van de Ven enthousiast. ,,In een mooie natuur, goed te doen en er is altijd wat te ontdekken.”

In feite zijn het zes tochten. Nummer zes verbindt alle vijf met elkaar. Dat is uiteraard dan ook de langste: 24 km. Visit Bladel heeft de tochten uitgezet voor de gemeente. Twee medewerkers van de gemeente hebben de tochten nog eens extra gecontroleerd. Dat gebeurde op de fiets. ,,Je komt er dan achter dat het toch echt wandeltochten zijn en geen fietstochten”, zegt Nienke Veraa van de afdeling Communicatie met een glimlach.

Lastig draaipoortje

Er zitten nogal wat zandpaden in de routes, die niet geschikt zijn voor fietsers. Ook stuitte het tweetal op een draaipoortje, waar het met de fiets lastig passeren was. ,,Dus we mogen wel zeggen dat het echte wandelroutes zijn.”

De routes staan beschreven in een flyer die op allerlei plekken gratis verkrijgbaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval in het gemeentehuis, bij de campings en in diverse winkels met een voor toeristen aantrekkelijk aanbod. Bovendien staat in elke kern sinds kort een picknicktafel waarop de wandeltocht van juist die kern staat geprojecteerd.

Quote De Neterselse route voert over de heide en is de mooiste.” Cees van de Ven , Wethouder Bladel

Een ander nadeel van het fietsen van de routes is dat je erg snel van het startpunt bij het eindpunt bent. ,,Je mist dan veel leuke informatie”, legt Veraa uit, ,,omdat je op de fiets niet te hele tijd stopt om te lezen wat er in de flyer staat.”

Goed te wandelen, zeker ook voor kinderen

De tocht in Bladel is met 8,6 km de langste. Die voert naar Bladel-Zuid en de Egyptische Poort. Die van Hapert (5 km) gaat ook in zuidelijke richting om het dorp heen. De wandeling in Casteren (5 km) speelt zich ten noorden van de kern af. De wandelaar loopt hier voornamelijk over zandpaden in het buitengebied. ,,Heel afwisselend gebied”, zegt Veraa. ,,Goed te wandelen, zeker ook voor kinderen.”

De tocht van Hoogeloon start midden in het dorp, hoewel de wandelaar natuurlijk, met de kaart in de hand, zelf beslist waar hij of zij in de route wil starten. In de Hoogeloonse wandeling figureert ook het lastige draaipoortje.

De mooiste route, aldus van de Ven, is die van Netersel, acht kilometer lang. De wandelaar trekt hier naar het noorden, richting de Utrecht en de Flaes. ,,Je wandelt hier over de Neterselse Heide. Dat is heel mooie natuur. Ik kan deze van harte aanbevelen.”

Hoewel de lokale horeca op de kaarten niet staat aangegeven, passeert de wandelaar ook op zijn tijd een cafeetje.