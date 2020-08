Bladel: nog even wachten op voucher voor zuiniger huis

BLADEL - Bladelse huiseigenaren kunnen binnenkort wellicht een voucher van 70 euro inzetten om energiemaatregelen te treffen. Een definitief besluit bleef in de commissie Grondgebied uit, omdat wethouder d’Haens onvoldoende antwoord had op de financiële kant van het verhaal.

Bladel ontvangt namelijk van het rijk 255.742 euro, in het kader van reductie energieverbruik particuliere woningen, maar de gemeente keert maximaal 164.957 euro uit. De wethouder kon de reden van dit verschil niet duidelijk uitleggen, want voor ondersteuning van de organisatie ‘Winst Uit Je Woning’ bij de uitvoering staat een kleine 15 mille in het stuk begroot. Daarmee is het verschil dus niet gedekt.

Doe-het-zelver

Marco Schoenmakers (CDA) wilde de doe-het-zelver tegemoet komen: ,,Waarom moet een erkend bedrijf betrokken zijn en een offerte maken. Tegenwoordig zijn er plug and playsystemen en offertes zijn niet meer van deze internettijd.”

De wethouder maakte duidelijk, dat de voorwaarden door de gemeente zijn gesteld om zeker te zijn van een professionele uitvoering.

Schoenmakers vroeg zich verder af of de voucher ook voor huurders is. ,,En hoe gaan we om met eigenaren die meerdere woningen verhuren? Het kan toch niet zo zijn dat die meerdere vouchers krijgen”, stelde hij. ,,Huurders hebben meestal te maken met woningcorporaties. Die moeten er zelf voor zorgen, dat hun woningbestand duurzaam is. Mensen die particulier verhuren, zullen we inderdaad via andere kanalen moeten benaderen”, aldus d’Haens.

Op is op

De subsidie heeft een eindbedrag, aldus d’Haens. ,,Het is een eenmalige actie en op is op”, waarschuwde hij. Schoenmakers had snel berekend dat het neerkomt op 2356 vouchers voor zo’n 8000 woningbezitters.

Dat ontlokte bij VHP fractieleider Toon van Dun een wat nuancerend commentaar: ,,Ik heb zelf nog niet zo’n enthousiast gevoel bij deze actie. Denken we echt dat mensen met deze voucher in hand naar de doe-het-zelfzaak gaan om een tochtstrip te kopen? Ik ben niet zo bang voor overschrijding.”

Eerder dit jaar werd in de gemeenten Bergeijk en Eersel dezelfde regeling met een duurzaamheidsvoucher aangenomen.