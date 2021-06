Bladel overweegt belasting voor arbeidsmigranten

BLADEL - Het college van Bladel wil het aan de gemeenteraad overlaten of arbeidsmigranten belasting moeten gaan betalen. Als dat zo is, wordt dat geen forensenbelasting, maar een uitbreiding van de toeristenbelasting. Een migrant die drie maanden in Bladel is, betaalt dan ruim vijftig euro per maand.

D66 vroeg via een motie in november 2019 om uit te zoeken wat de voor- en nadelen van een forensenbelasting zouden zijn voor arbeidsmigranten. De fractie vindt dat de lasten van gemeentelijke voorzieningen eerlijk verdeeld moeten worden. Bladel heeft dat uitgezocht. Een forensenbelasting voor arbeidsmigranten is niet mogelijk. Een uitbreiding van de toeristenbelasting kan wel. Diverse gemeenten rond Bladel kennen deze vorm van belasten al of willen de belasting voor deze doelgroep ook gaan heffen.

Arbeidsmigranten wonen in Bladel met name in het voormalige hotel aan de Europalaan in Bladel en het nieuwe complex voor arbeidsmigranten in Hapert. Daarnaast verblijven er nog op plekken die minder opvallen.

Gehuurde kamers of woningen

Het college wil geen standpunt innemen, zegt wethouder Wim van der Linden in een toelichting. ,,Wij laten dat in het midden en wachten het oordeel van de raad af.” De gemeente schat de jaarlijkse inkomsten op 135.000 euro.

Vrijwel geen enkele arbeidsmigrant in Bladel is ingeschreven in de basisregistratie. Omdat ze officieel geen inwoner zijn, ontvangt Bladel daarvoor geen inkomsten van het Rijk. De forensenbelasting is voor mensen die in een jaar voor meer dan negentig dagen een tweede (vakantie)woning in Bladel in eigendom hebben en en ook gebruiken.

Arbeidsmigranten zijn veelal voor relatief korte perioden in Bladel gehuisvest in gehuurde kamers of woningen. Om deze reden vallen ze niet onder de belastingplicht van de forensenbelasting.

‘Verblijfsbelasting’

Personen die tijdelijk in de gemeente verblijven, betalen toeristenbelasting. De term ‘verblijfsbelasting’ zou daarom beter zijn, vindt Bladel. Om die voor arbeidsmigranten te kunnen gebruiken, moet de huidige verordening aangepast worden. Degene die verblijf aanbiedt, wordt belast. Hij of zij mag dat verrekenen naar degenen die verblijven.

België

Door een toeristenbelasting te gaan heffen ontstaat de mogelijkheid dat buitenlandse beroepskrachten naar andere plaatsen verhuizen.

België kent overigens geen toeristenbelasting zoals in Nederland. Volgens Bladel is er kans dat het voor arbeidsmigranten misschien interessant kan zijn daar woonruimte te zoeken en in Bladel te werken. Maar het zou ook kunnen betekenen dat arbeidsmigranten dan liever meteen ook in België werk gaan zoeken. De gevolgen zijn dan voor de Bladelse werkgevers die arbeidskrachten gaan missen. Bij de gemeente leeft ook vrees dat werkgevers hun ‘administratiekosten’ voor migranten verhogen, wat mogelijk weer kan leiden tot uitbuiting.