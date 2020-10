Bladel overweegt belasting voor arbeidsmigranten

Dat valt nog niet mee, zo maakte wethouder Wim van der Linden maandag duidelijk in de commissie Financiën op vragen van raadslid Dorus Daris (D66). Daris informeerde hoeveel migranten er in Bladel zijn en hoeveel die de gemeente zouden kunnen opbrengen. ,,We hebben toch geen idee waar onze buitenlandse werknemers wonen? Dan kunnen we toch ook geen belasting heffen", zo stelde hij.

Het is allemaal minder makkelijk te regelen dat gedacht, antwoordde Van der Linden. De gemeente is wel volop aan het bestuderen wat de mogelijkheden zijn. ,,Als we forenzenbelasting willen heffen, moeten we goed kijken wat de status is van de arbeidsmigrant. Dat ze niet allemaal staan geschreven, is niet zo bijzonder.” Echter, als de gemeente belasting wil gaan heffen, moeten wel de goede mensen worden aangeschreven. ,,Die maatregel kost ons nogal wat, want we moeten mensen allemaal hetzelfde behandelen. Als je dat niet in beeld hebt, wordt het lastig.”