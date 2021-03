Bladel pakt kasseiweg Netersel-Casteren aan, maar alléén binnen de bebouwde kom

NETERSEL - De gemeente Bladel gaat de kasseiweg De Hoeve tussen Netersel en Casteren aanpakken, maar dat geldt alleen voor de gedeelten die nog binnen de bebouwde kom liggen. ,,De kasseiweg is een cultuur-historisch waardevol monument", zegt wethouder Wim van der Linden. ,,Daar blijven we van weg.”

Er wordt in de dorpen al een tijd geklaagd over de kasseiweg. Die reacties hebben te maken met geluidoverlast, sluipverkeer, wegverkeer dat er met te hoge snelheid overheen vliegt en andere klachten die met verkeersveiligheid te maken hebben. Ook wordt de kasseiweg ervaren als onoverzichtelijk. Daarom heeft de gemeente Bladel besloten aan de slag te gaan met de weg. Belangrijk is dat dat alleen geldt voor beide stukken die nog net binnen de bebouwde kom van Netersel en Casteren. Daarbij heeft de verkeersveiligheid de hoogste prioriteit. Van de rest van de kasseiweg, het grootste gedeelte, blijft Bladel af.

Hoe of wat er gaat gebeuren ligt nog niet vast, maar zeker is dat het tracé ongewijzigd blijft. ,,Er is nog geen keuze gemaakt, maar we kijken er naar om ander materiaal voor de weg te gebruiken, zoals beton, asfalt of andere klinkers", zegt de wethouder. ,,Daarvoor gaan we in gesprek met de aanwonenden en andere inwoners van de dorpen.”

Goed beeld van de weg

Vóór corona heeft de gemeente al eens zo'n avond gehouden (‘We hebben bij de dorpsraad al veel informatie opgehaald’), maar Van der Linden vindt dat er best nog zo'n consultatie mag komen. Tenminste, als de Covid-regels dat weer toestaan. ,,We hebben een goed beeld van de weg, maar we willen graag voorkomen dat we iets missen. Als inwoners daar nog iets over willen opmerken, moeten ze de kans daartoe krijgen. Dat kan eigenlijk het beste als je fysiek bij elkaar bent”, vindt hij.

In de gemeente Bladel liggen nog twee andere historische kasseiwegen. Dat betreft de verbinding tussen Bladel en Netersel en die tussen Casteren en Hoogeloon. ,,Het zijn allemaal unieke stukjes weg in onze regio", aldus Van der Linden.

Volledig scherm De kasseiweg De Hoeve tussen Netersel en Casteren. © Kees Martens/DCI Media