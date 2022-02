Bladel pakt snelheid aan: automobilist vliegt met 140 km over landweg Casteren

De gemeente vermeldt die plannen in de ‘Verkeersvisie 2035’. Binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 kilometer. Er zijn enkele straten waar vijftig is toegestaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Ballingslaan en de Europalaan. Bij een aantal wegen is de maximale snelheid nog vijftig kilometer, maar de gemeente gaat die afwaarderen naar dertig. Dat is recentelijk al gebeurd bij de Ganzestraat en de Nieuwstraat in Hapert. Wat de Oude Provincialeweg in Hapert betreft: de gemeente is met de aanwonenden en de buurt in gesprek over zo’n zelfde ontwikkeling.