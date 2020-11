Bladel past ambitie aan, maar zet ook stop op windmolens in toekomst

Het bleek iets te veel hooi op de vork te zijn voor Bladel. Het lukt de gemeente niet om in 2025 helemaal klimaatneutraal te zijn. Daarom stellen ze de plannen bij.

Maar, de ambitie van wethouder Fons d’Haens was iets te magertjes, zo oordeelt de Bladelse raad. In plaats van de voorgestelde 30 procent CO2-reductie in tien jaar, meent de gemeenteraad dat 49 procent (bijna de helft dus) binnen vijf jaar ook haalbaar is.

Geen nieuwe windmolens

Tegelijkertijd wierpen de raadsleden ook wel wat struikelblokken op. Want, naast de beoogde vier windmolens aan de Troprijt wil Bladel geen andere nieuwe windmolens meer toestaan. Het windpark in Bladel-Zuid gaat dus wel door. De procedure daarvoor is te ver gevorderd. Afgelopen voorjaar kwam de politiek erachter dat die plannen voor behoorlijk wat weerstand zorgden, voornamelijk bij de recreatiebedrijven in de omgeving van de Troprijt.

Bovendien zien ze het niet zitten om hele velden landbouwgrond meteen op te offeren aan zonneparken (met zonnepanelen).

Zon op dak voor zon op grond

Maar hoe kun je die ambitie dan wel halen? Zon op dak voor zon op grond, is het standpunt. Kortgezegd betekent dat dat de prioriteit ligt bij de particuliere daken, zo oordeelt de gemeenteraad. Daarna komen bestaande infrastructuur en specifieke locaties in beeld. Landbouwgrond is de laatste optie. Zo wil Bladel Transparant, met steun van de andere politieke partijen, samen met Eersel onderzoek doen naar zonnepanelen op een geluidswal naast de snelweg A67.

Oppervlak

Wethouder D’Haens voorziet toch problemen. Om te reduceren tot 49 procent – de nieuwe doelstelling – heeft Bladel onvoldoende dak­oppervlak. Grootschalige projecten zullen dus nodig blijven. ,,We denken dat het kan en moet”, stelt CDA-fractieleider Anjo van de Huygevoort over het reductiedoel. ,,De behoefte aan elektrische energie zal de komende jaren alleen maar stijgen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen.”