Bladel positief over splitsen grote woningen

Hij informeerde verder wat de gemeente vindt van tijdelijke bewoning. Hij noemde als voorbeeld de groep van Jongeren In Nood. Het college staat daar positief in, is het antwoord, maar er zijn bij de gemeente geen kansrijke initiatieven bekend. Om een tijdelijke woonvorm succesvol te kunnen laten zijn, moeten er grond beschikbaar zijn. Die moet tenminste tien à vijftien jaar braakliggend zijn of er moeten nog leegstaande gebouwen op aanwezig zijn. Dat is op dit moment niet het geval in de gemeente.