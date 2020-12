Bladel schaft carbid schieten eventjes af, maar kan het ook niet missen

Bladel schaft het carbidschieten even af, maar wil de traditie na nieuwjaar héél graag snel weer terug hebben. De maatregel is bedoeld in om de ziekenhuizen rond oud en nieuw te ontlasten. De gemeente wil de druk op de gezondheidszorg niet extra verhogen. Niet iedereen is immers even behendig als carbidschutter, zo leert de ervaring.

De gemeenteraad paste daar donderdagavond de algemene plaatselijke verordening voor aan. Maar niet voor lang. Menig raadslid gaf aan dat de wijziging na nieuwjaar snel gerepareerd moet worden. Bladel kan het carbid schieten niet missen.

Weer iets leuks door de neus geboord

Burgemeester Bosma gaf bij introductie van het raadsvoorstel al een voorzetje: het is de bedoeling de maatregel in de eerstvolgende raadvergadering weer terug te draaien. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat nóg meer gewonden zich melden bij de ziekenhuizen. Uiteindelijk stemden alle fracties hiermee in. ,,Weer iets leuks dat de jeugd door de neus geboord wordt", merkte Niels Beerens (CDA) op. ,,Vanwege de slechte coronacijfers zijn we natuurlijk graag solidair. We kunnen het niet maken dit door te laten gaan, terwijl het ziekenhuispersoneel zich uit de naad werkt.”

Marcel Roks (PRO5) was benieuwd hoe de gemeente dit gaat handhaven. Die vraag is met de politie al uitdrukkelijk besproken, aldus burgemeester Bosma. ,,We hebben het over capaciteit gehad. De politie zet daar maximaal op in.” Hij wilde daar verder weinig over kwijt. ,,Ik ga het met u niet hebben over het actieplan van de politie. De zaak staat in de steigers.”

Last van hebben

Roks wilde verder nog kwijt dat niet iedereen het carbid schieten zo'n fijne traditie vindt: ,,Er zijn ook mensen die er last van hebben.” Dorus Darus (D66) was het met zijn collega Roks eens dat carbid schieten met lawaai gepaard gaat. ,,Maar ja, hoe vaak gebeurt dat nu eenmaal?”

Pauline Hospel (VVD) zag het carbid schieten ook niet graag verdwijnen. ,,Het is een traditie, die willen we niet kwijtraken.” Ze informeerde nog hoe de andere Kempengemeenten hierin stonden, maar dat was bij Bladel niet bekend.

Niek Panjoel (Bladel Transparant) staat ook achter de wijziging, maar als oud en nieuw voorbij is, moet de boel maar weer zo snel mogelijk aangepast worden, vond hij. Hij suggereerde het losschieten in te zetten als moment als corona eenmaal voorbij is.