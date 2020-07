Bladel schrijft 50 architecten aan voor ontwerp Egyptische Poort

Geld tegoed bij faillisse­ment De Enck in Oirschot; ventilatie tijdelijk uitgescha­keld

9:37 OIRSCHOT - Het Tilburgse bedrijf H. de Bont installeerde onlangs nieuwe ketels in sociaalcultureel centrum De Enck in Oirschot. Nu het gemeenschapshuis annex theater failliet is, wacht de ondernemer nog altijd op groot deel van het geld. Hij stelde de ventilatie maandag enkele uren buiten werking.