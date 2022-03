Bladel Transparant praat verder met CDA en VHP: voormalige oppositie valt af

Lastig bereikbaar COA vertraagt komst asielzoe­kers naar Oirschot

OIRSCHOT - Het is nog ongewis wanneer asielzoekers in de voormalige verslavingskliniek Rodersana in Oirschot worden opgevangen. Er is inmiddels wel een vergunning aangevraagd en Oirschot en het COA werken aan een overeenkomst. Maar verder heeft Oirschot ‘nog veel onbeantwoorde vragen’ voor het COA, dat maar lastig bereikbaar is.

6:46