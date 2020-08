Bladel Transparant: ‘Situatie Posthof onhoudbaar’

BLADEL - Hoewel de gemeente Bladel geen eigenaar is van de Posthof, wil dat nog niet zeggen dat ze geen actie kan ondernemen in het gebied. De situatie daar is onderhand onhoudbaar geworden. Dat vindt raadslid Dick Zumker van de fractie Bladel Transparant.

Hij heeft hierover namens zijn partij schriftelijke vragen ingediend bij het college van B. en W. De fractie maakt zich al jaren zorgen over het uitgeleefde gebouw aan de Markt in het centrum van Bladel. De recente brand in een van de winkels, de zoveelste op rij, heeft die zorgen alleen maar doen toenemen.

,,We maken ons enorme zorgen over de situatie daar", zegt hij in een toelichting. ,,Het gebouw is verloederd. Daarnaast ligt nog een migrantenhotel. Je moet er niet aan denken dat er nóg een brand uitbreekt en er doden vallen. De meest recente brand in het pand maakt duidelijk dat wat ons betreft niet langer kan worden gewacht met de herontwikkeling van deze locatie.”

Strafbare feiten

Bladel Transparant wil een overzicht wat er zich de afgelopen vijf jaar aan overlast, overtredingen, strafbare feiten en calamiteiten heeft afgespeeld. Ook wil de fractie van het college weten wat er gedaan is om de veiligheid in en om het pand te waarborgen. Ook wordt gevraagd of er intussen overleg is geweest met de bewoners van de Posthof en zo ja, wat dat heeft opgeleverd. Wat is eigenlijk de bouwkundige staat van het pand en hoe bewoonbaar is het in alle redelijkheid?

De fractie is van mening dat de bestaande impasse moet worden doorbroken. ,,Mijn inziens kunnen de ondernemers Van de Huijgevoort en Van Eerd het maar niet eens worden wat daar voor supermarkt moet komen. Want van de gemeente mag er een supermarkt komen, dat is duidelijk”, zegt Zumker. ,,Het lijkt er nu op dat ze maar een beetje op elkaar zitten te wachten. Wie gaat er daar nu wat doen?”

Structurele oplossing

Zolang er geen duidelijkheid komt, gaat de situatie in de Posthof achteruit, met alle risico’s van dien. Zumker vindt dat de veiligheid in het gebied voorop staan. Hij wil van het college weten of dat het ermee is dat de ontwikkeling van de Posthof versneld moet worden opgepakt. In de brief vraagt hij welke acties er ondernomen worden om in overleg met eigenaren, bewoners, omwonenden en andere betrokkenen de situatie rond de Posthof structureel op te lossen.