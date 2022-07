Bladel Transparant vraagt gemeente hulp voor gebruikers gesloten zwembaden Lunet

Raadslid Niek Panjoel heeft hierover vragen ingediend. Gehandicaptenorganisatie Lunet is van plan haar drie specialistische zwembaden te sluiten. Dat betreft ook de Donksbergen in Duizel. De doelgroep die voornamelijk gebruik maakt van deze baden zijn mensen met een enkele of meervoudige handicap die afhankelijk zijn van warm therapeutisch zwemmen.

Bladel Transparant is van mening dat deze doelgroep in de Kempen een mogelijkheid moet hebben om te ontspannen en te bewegen. Voor een deel van de gebruikers is dit zelfs essentieel om gezond te blijven. Op dit moment worden er alternatieven geboden. Deze zwembaden beschikken echter niet over warm water en middelen om gehandicapten in en uit het water te tillen of rijden.

De fractie maakt zich daar zorgen over. ‘Als gemeente Bladel zijn we bezig met het realiseren van een nieuw binnenzwembad. Voor Bladel Transparant is dit een goed moment om te kijken of we deze doelgroep hierin kunnen betrekken en te kijken of we deze zwemfaciliteiten kunnen ondersteunen', schrijft de partij. Zo wordt het college gevraagd in gesprek te gaan met een vertegenwoordiger van de doelgroep.