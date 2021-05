Bladel trekt 1,1 miljoen uit voor betere fietspaden Cartierheide

BLADEL - Bladel gaat aan de slag op de Cartierheide. Een belangrijk onderdeel is het vervangen en verbeteren van de fietspaden die door het gebied lopen. De gemeente trekt daar 1,1 miljoen euro voor uit. De aanpak gaat in samenspraak met de gemeente Eersel.

De Cartierheide ligt met name op Bladels grondgebied. De gemeenteraad van Bladel had dat wethouder Wim van der Linden als opdracht meegegeven: Doe iets aan de fietspaden op de Cartierheide omdat die te smal zijn. ,,We hebben dat samen met Staatsbosbeheer bekeken", zegt Van der Linden. ,,Er liggen ook nog wat andere opgaven in het gebied.”

Zeldzame gladde slang

Een ervan is de bescherming van de zeldzame gladde slang. Dat is een minuscuul slangetje dat het nu op de Cartierheide niet getroffen heeft. De beestjes worden massaal platgereden op de fietspaden. Daarom is gekozen het gebied te verdelen in zones. In bepaalde delen komt de slang nauwelijks voor. Bladel heeft dat ook samen met Eersel gedaan. De paden moesten onder andere breder worden omdat veel schoolkinderen er gebruik van maken.

Een andere opdracht is het vergroten van de belevingswaarde van de Cartierheide. Voor de fietspaden Wilde Zwijn-De Pals-Laarven en Laarven-De Pan zijn deels nieuwe trajecten ingetekend. Volgens de wethouder is er gezocht naar wisseling in bos- en heidegebied, slingerend in plaats van een lang recht stuk en langs stukken waar het gebied op zijn mooist is.

Staatsbosbeheer tegen grote hekken

De nieuwe routes sluiten ook aan bij een uitkijktoren die Eersel in het gebied gaat bouwen. De gemeenteraad van Eersel ging daar vorig jaar januari mee akkoord. Voor Staatsbosheer speelt een rol dat het in sommige delen van het gebied niet te druk mag worden. Ook is het niet de bedoeling dat er ergens grote hekken komen te staan.

De werkzaamheden in het Bladelse deel van de heide moeten eind dit jaar beginnen. Eersel is nog bezig met de planning en volgt daarna. Brainport draagt aan de plannen een subsidie van drie ton bij.

Geen wielerwedstrijden

,,Voor ons was wel duidelijk dat het hele gebied best iets meer kan hebben dan nu gebruikelijk is. Maar we willen de mensen ook graag op de fietspaden houden", zegt Van der Linden. De fietspaden worden gedeeltelijk verbreed en half verhard. ,,Het is in ieder geval geen gebied waar we wielerwedstrijden willen gaan houden", waarschuwt hij.