Bladel trekt zich terug uit Rural Data Center

Tientallen mensen zien ze vliegen: Starlink satellie­ten van Elon Musk

20 april EINDHOVEN - Een 'ketting’ van tientallen zich langzaam voortbewegende lichtjes aan de hemel was zondagavond rond 23.00 uur op vele plaatsen in Nederland, en dus ook in deze regio, te zien. Nee, het waren geen ufo's, maar een aantal van de Starlink satellieten van Elon Musk.