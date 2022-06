Bladel verlengt contract met groenvoorziening KempenPlus: ‘Wij laten altijd een fijn stukje werk achter’

BLADEL - Bladel heeft het contract met de groenvoorziening van KempenPlus verlengd. Voorman Patrick van Engeland van KempenPlus is er maar wat blij mee. ,,Iedere dag is bij ons anders en we werken graag buiten. Voordeel is dat we altijd een fijn stukje werk achterlaten. Het ziet er altijd mooi opgeruimd uit.”

KempenPlus houdt het groen bij van de vier Kempengemeenten, tenminste als die ieder het contract steeds voortzetten. Daarnaast is de Donksbergen in Duizel een grote klant. ,,We doen niet alles, maar wel grote stukken", zegt manager Robin Wille. De organisatie beschikt over foto's en voorschriften hoe de gemeenten het willen hebben. En dat is niet overal hetzelfde, geeft Rini de Roij van het bedrijfsbureau aan. ,,Onze werkleiders bepalen dat samen met de gemeentelijke opzichter. Steekproefgewijs controleert dat gemeente de verrichte werkzaamheden.”

Quote We zijn betrokken geweest bij een herinrich­ting in Hoogeloon. Dat is dan een kroon op je werk. Zo vinden we dat echt.” Patrick van Engeland, Voorman groenvoorziening

Van Engeland is vanwege ziekte jarenlang thuis geweest. Via de gemeente kwam hij bij de groenvoorziening van KempenPlus terecht. Dat bevalt hem goed. ,,Het is seizoenswerk. In het najaar hebben we het druk met bladeren ruimen. In het voorjaar zit je met de jonge aanplant. We zijn betrokken geweest bij een herinrichting in Hoogeloon. Dat is dan een kroon op je werk. Zo vinden we dat echt.”

Echt zwaar werk

Hij kan zich wel eens ergeren aan het beeld dat sommigen hebben, dat medewerkers leunend op hun schoffel een beetje staan te turen. ,,Ze moeten maar eens een dag meelopen, dan komen ze er wel achter wat het is. Soms is het echt zwaar werk. Ook in de Sniederslaan hebben we mooi werk geleverd.”

Bij het werk op of bij de weg worden rode pionnen geplaatst. ,,Mensen mopperen dan wel eens dat ze er moeilijk door kunnen", zegt De Roij. ,,Dat kan vervelend zijn als je daar je best staat te doen.” Maar Van Engeland krijgt ook andere reacties. ,,Dan steken ze een duimpje omhoog. Dat vinden we leuk. Dat is positief.”

Tekort aan handjes

Werken in het groen is afhankelijk van het weer. ,,Als het een tijd flink regent, groeit de natuur goed", zegt Wille. ,,Maar je kunt niet op de pieken organiseren. Op zulke momenten komen we handjes tekort. Mensen klagen dan wel eens, maar je kunt niet overal in de Kempen tegelijk aan de slag.” De Roij: ,,We doen aan ecologisch verantwoord beheer. Krijg je een klacht dat er ergens brandnetels staan. Dat klopt, die horen daar ook te staan.”

,,We zijn meestal met een klein groepje aan het werk", legt Van Engeland uit. ,,We kennen en begrijpen elkaar. Soms heeft er iemand een wat moeilijker dag. Dat is dan zo. Daar houden we rekening mee. Je moet representatief en serieus zijn . Dit is echt meer dan een beetje in het groen werken.”

Volledig scherm Patrick van Engeland © Juan Vrijdag / DCI Media