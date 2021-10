Bladel wacht op één initiatief voor herontwikkeling sportpark Casteren

BLADEL - De gemeente Bladel wil graag met een herontwikkeling van sportpark Casteren verder, maar daarvoor moet er wel één grootschalig initiatief van de betrokkenen komen. ,,Als dat er een is, gaan we graag aan de slag want we laten de clubs niet graag in de kou staan. Dat weet u", aldus wethouder Davy Jansen (Bladel Transparant) maandagavond in de Bladelse commissie Middelen.

De fracties konden daar vragen stellen over de begroting voor volgend jaar. Voor Chris Swaanen (PRO5) was dat aanleiding om de informeren naar de herontwikkeling van het sportpark Casteren. ,,Wij hebben gehoord dat niet alles mogelijk is en dat snappen we. We vragen ons af of al die initiatieven die daar liggen, nu versnipperd gaan plaatsvinden.”

Jansen ging daar op in. Volgens hem viel het met alle plannenmakerij op het sportpark nogal mee. ,,We hebben met een grote groep initiatiefnemers gekeken naar de toekomst van het sportpark. Al hun initiatieven voldoen niet en kunnen niet worden uitgevoerd. Er is niet één eenduidig en groot initiatief voor het sportpark. De korfbalvereniging is vertrokken. Die zat er eerst wel bij. De ontwikkeling van een nissenhut ligt zo goed als stil. Wij zetten graag in op een toekomst voor het sportpark, maar de initiatieven blijven een beetje hangen.”

Het waait er aan de onderkant weer uit

De wethouder wees erop dat de voetbalvereniging Casteren in grote nood zit. ,,De raad geeft de opdracht te verduurzamen. Daar durven we in Casteren niet aan te beginnen. Wat je op het dak aan verduurzaming doet en wint, waait er aan de onderkant van het gebouw weer uit. Dat vraagt hier om forse investeringen.”

Bladel is ervan op de hoogte dat de voetbalclub op het sportpark zijn wensen heeft. Wethouder Jansen heeft daar begrip voor. ,,Ik ben er wel eens geweest. Ik wil niet zeggen dat het clublokaal gedateerd aandoet, wanty het ziet er cosmetisch gewoon goed uit. Maar zo gauw je op de zolder komt of je kijkt uit op iets dat op een kelder lijkt, dan wordt dat toch anders.”

We willen ze ook niet in de steek laten

De gemeente heeft de betrokkenen van sportpark Casteren gevraagd om een initiatief als ze daar samen klaar voor zijn. ,,Want we willen ze ook niet in de steek laten.” Het is aan de betrokkenen van het park om daarmee bij de gemeente aan de bel te trekken.

Swaanen bleek heel andere geluiden gehoord in Casteren. Hij vroeg Jansen nog eens nadrukkelijk om contact op te nemen met de sportparkgebruikers of de dorpsraad. ,,De dorpsraad is daar juist heel goed mee bezig. Gaat u daar maar eens navragen.” De wethouder wilde die toezegging best doen. ,,Natuurlijk ga ik dat doen. En u bedankt voor de tip.”