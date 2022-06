Bladel werkt komende dertien jaar aan Egyptische Poort, kosten 50 miljoen euro

BLADEL - Het wordt in omvang een van de grootste projecten van de gemeente Bladel, prijskaartje vijftig miljoen euro. Het plan Egyptische Poort bestaat uit acht deelprojecten. Het plan moet in 2035 klaar zijn.

Het is een groot gebied waar komende jaren veel staat te gebeuren. ,,Er ligt een gezamenlijk eindbeeld, maar alle tegeltjes die de onderdelen vormen, liggen nog niet vast”, geeft projectleider Claudia van Rieswijk aan. Het gaat om een zwembad, een zwemvijver, een fietstunnel onder de N284, een nieuw sportpark, een woonwijk, een parkeerplaats voor campers, een nieuw ingerichte Bossingel en een fietsverbinding richting bedrijventerrein De Sleutel.

Het draagvlak voor een nieuw zwembad is groot

Het zwembad is de aanleiding om in het gebied aan de slag te gaan. Voor de gemeente heeft dat deelproject prioriteit. ,,Dat heeft ook te maken met de investeringen die de eigenaar van het pand wil doen", zegt wethouder Davy Jansen. ,,Dé vraag voor hem is: staat de raad achter dit plan of niet? Als het niet doorgaat, wil hij gaan verbouwen omdat onderhoud gepleegd moet worden.” Een voordeel is dat dit deel van Egyptische Poort al de bestemming van zwembad heeft. Als de raad akkoord gaat, zou het nieuwe zwembad het eerste deelproject kunnen zijn dat gerealiseerd wordt. Het draagvlak ervoor is in ieder geval groot, constateert Jansen.

Een tweede uitdaging is dat Bladel het sportpark toekomstbestendig wil maken. Bij het zwembadgebouw is een grote zwemvijver van 1,5 hectare gepland. Om de vijver heen slingert straks een trimbaan. Westelijk van de vijver komt een nieuwe woonwijk van circa honderd woningen. Die profiteert mee van een nieuwe fietsverbinding die tussen De Sleutel en het centrum van Bladel komt te liggen. De provincie legt in die route een tunnel onder de N284. Aan westkant sluit de route aan op Berschotten, een zijstraat van de Leemskuilen.

De eerste vleermuizen zijn al gesignaleerd

Door de bouw van de woningen achter de huidige bebouwing van Leemskuilen wordt het in de buurt drukker. De Leemkuilenbewoners hebben hun vrees hiervoor al uitgesproken. De woningen zouden er over drie jaar kunnen staan, hoewel de eerste vleermuizen en huismussen al zijn gesignaleerd. De Bossingel moet autoluw worden. Vraag is nog op welke manier. Het sportpark is al goed te bereiken via de Bredasebaan en de Egyptischedijk.

Quote Dat het sportpark verandert, kan ook pijn doen.” Davy Jansen , Wethouder Bladel

Voor de camperplaats (ongeveer vijftig plekken) hebben twee initiatiefnemers zich gemeld. Een ervan is eigenaar van een van de twee percelen waar Bladel de camperplek wil realiseren. De vraag is nog de twee samen gaan uitbaten of dat een van de twee de exploitant wordt. Wat de gemeente niet wil, is dat er twee uitbaters naast elkaar hun eigen plek uitbaten.

Verenigingen kunnen van elkaar profiteren

Het sportpark gaat compleet op de schop. ,,Het ligt op een belangrijke plek midden in het gebied", zegt Jansen. ,,Door een betere samenwerking kunnen de verenigingen meer van elkaar profiteren.” Een gezamenlijk clubgebouw maakt deel uit van de plannen. De clubs zijn welwillend en positief, maar vinden het soms ook spannend. ,,Er is in geïnvesteerd, er zit eigen geld in. Dat het verandert, kan ook pijn doen.” De gemeenteraad neemt op 7 juli een besluit.