Bladel wil campagne starten over armoedebestrijding

De gemeente was daar zelf al mee bezig, maar een motie van raadsfractie PRO5 die onlangs in de gemeenteraad werd aangenomen, zet daar wat meer vaart achter. De motie werd door alle partijen aangenomen, behalve de VVD. Raadslid Marieke van Gorp (PRO5) diende het stuk in.

Voedselbank

Veel Bladelnaren hebben recht op een tegemoetkoming, terwijl ze dat zelf niet in de gaten hebben. ,,Dat is jammer, want we weten dat velen het goed zouden kunnen gebruiken”, zegt Van Gorp desgevraagd. Zo weet ze dat slechts achttien procent van alle mensen die gebruik mogen maken van de Voedselbank, dat ook daadwerkelijk doet. Een groot aantal mag komen, maar doet dat niet. ,,Voor ons gevoel is niet helemaal duidelijk wie waar recht op heeft. De gemeente Bladel heeft allerlei financiële regelingen. Het is dus niet zo dat er ook niks is”, zegt ze.

Een vrij nieuwe doelgroep vormen de mensen die veertig uur in de week werken, maar toch financieel in de problemen zijn gekomen. ,,Het is niet per se een zaak van weinig inkomen. De vaste lasten kunnen erg hoog zijn of een gezin heeft schoolgaande kinderen met veel onkosten.”

Taboe en schaamte

Schaamte en taboe kunnen ook een rol spelen. Zo heeft de gemeente het project Speaking Minds lopen op de Praktijkschool van Pius X-College. In dat project zijn jongeren in gesprek over allerlei maatschappelijke thema's. Taboe en schaamte maken daar onderdeel van uit.

Quote We hopen natuurlijk dat de jongeren thuis hier het gesprek over aan gaan en dat erover gepraat wordt. Daarmee zou je een zaadje planten.” Davy Jansen , Wethouder Bladel

Van Gorp noemde Speaking Minds dinsdagavond in de commissie Inwoners een mooi project . ,,Fijn dat dit gedaan wordt met de doelgroep van jongeren. Maar is het de bedoeling dat ook ouders worden bereikt?” Wethouder Davy Jansen antwoordde daarop dat de ouders niet nadrukkelijk worden benoemd. ,,We hopen natuurlijk wel dat de jongeren thuis hier het gesprek over aangaan en dat erover gepraat wordt. Daarmee zou je een zaadje planten.”

Vroeg signaleren van problematische schuldensituaties

De gemeente heeft een evaluatie opgesteld met betrekking tot armoedebestrijding. Een van de punten is het vroeg signaleren van mensen of gezinnen in problemen. Daarvoor heeft Bladel vorig jaar afspraken gemaakt met diverse partijen zoals woningcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars. Ook plaatselijke verenigingen zijn hierbij betrokken. De bedoeling is te voorkomen dat betalingsachterstanden zich ontwikkelen tot een problematische schuldensituatie.