Bladel wil graag regenpijpen afkoppelen van riolering en minder stoeptegels

Zeventig procent van de grond in de gemeente Bladel is in particulier eigendom. De rest is van de overheid. ,,De gemeente doet al zoveel mogelijk klimaatvriendelijk, maar als inwoners zich ook hiervoor inspannen, kunnen we een grote slag maken", zegt de Bladelse wethouder Wim van der Linden.

Een aantal Bladelnaren, zo ook de gemeente zelf, is klimaatvriendelijk bezig, maar het kan allemaal nog net wat beter. In het gemeentelijk rioleringsplan heeft Bladel alles aan maatregelen en ideeën over het beheer van water staan.

Volledig scherm Bladel ziet graag dat regenpijpen afgekoppeld worden van de riolering. © ED

Verstening van tuinen tegengaan

De gemeente zet ook in op bijdragen van inwoners. Een werkgroep gaat bekijken hoe hen daar warm voor te maken. Zo zouden Bladelnaren hun regenpijp moeten afkoppelen van de riolering en het water zelf in een ton kunnen opvangen. Dat kunnen ze bij droogte gebruiken voor hun eigen tuin. Een ander maatregel is dat de gemeente de ‘verstening’ van tuinen wil tegengaan. ,,Dat kan al door een paar stoeptegels weg te halen. Zo groot hoeft de ingreep niet te zijn.”

Volledig scherm Een andere mogelijkheid om de samenleving klimaatvriendelijker te maken is het aanleggen van 'groene' parkeerplaatsen. © gemeente Bladel

Lang geleden was alles erop gericht water zo snel mogelijk van straten en pleinen te verwijderen. ,,Vuil water gaat naar de zuivering, maar het gewone regenwater laten we toch liever gewoon terug de grond in gaan", legt Van der Linden uit. Nu de zomers steeds droger worden, is dat zelfs hoognodig.

De gemeente houdt daar zelf bij alle grote werken aan de weg of in nieuwe wijken rekening mee. De wethouder geeft aan dat praten over waterafvoer en de riolering soms lastig is. ,,Het is geen sexy onderwerp. Het ligt in de grond, je ziet het niet en je gaat er van uit dat het zijn werk goed doen.”

Volledig scherm Deze kaart laat zien waar in Bladel bij warm weer de temperatuur oploopt tot boven de veertig graden. Daarin valt industrieterrein De Sleutel op. © gemeente Bladel

Als inwoners iets kunnen doen, gaat het juist niet om grote ingrepen, geeft hij aan. ,,Vorig jaar hebben we het er met de herinrichting van een gebied in Hoogeloon met de bewoners over gehad. Dan zie je dat mensen het daar heel bewust over hebben. Wat kunnen we zelf doen, vragen ze dan.”

De gemeente heeft voor Hoogeloon overigens nog grotere plannen. De riolering is verouderd. De buizen dateren van de jaren zestig. Het systeem was destijds ingericht op een dertigtal boerderijen. ,,Dat gaat voor Hoogeloon allang niet meer op, dus het wordt tijd voor iets nieuws. Bij regenbuien zie je ook al dat de riolering het niet aan kan.”

Volledig scherm De straten die het slechtst water opvangen bij zware regenval in Hoogeloon. © gemeente Bladel