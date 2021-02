Bladel wil meer groen in mooiere Sniederslaan

BLADEL - Wie over een paar jaar in de Sniederslaan in Bladel moet zijn, wandelt door een groene, verkeersluwe, maar vooral aantrekkelijke laan. Het moet er goed toeven zijn. ,,Nu is het zo dat de Sniederslaan nogal een stenige straat is", merkt wethouder Fons d’Haens op.

Een prettigere winkelstraat, dat is de bedoeling van de gemeente. Een herinrichtingsplan is in de maak. Het college heeft daartoe besloten. Wat er ook met de Sniederslaan gebeurt, een en ander moet vooral in samenspraak tot stand komen met winkeliers, pandeigenaren en andere betrokkenen, zo onderstreept d’Haens.

Het herinrichtingsplan vloeit voort uit de Centrumvisie. De raad stelde die in december 2018 vast. ,,Daarin geven we aan dat de belevingswaarde moet toenemen", zegt d’Haens. ,,De auto is te gast. Ook moet er in de Sniederslaan meer groen komen.”

Wat mag wel aan reclame en wat niet

Het plan krijgt drie onderdelen. Deel een is de inrichting van de straat zelf. Wat gebeurt er met de straat, het verkeer, de voetpaden, het parkeren? Het tweede stuk gaat over de reclame-uitingen. Wat mag er wel, wat niet en waar dan? Het derde deel heeft betrekking op de panden langs de weg. Hierin past een beeldkwaliteitsplan hoe alle betrokkenen graag willen dat het er langs de straat uitziet. In de uitvoering is de gemeente vooral aan zet in deel een en de ondernemers in de delen twee en drie.

Auto het liefste weren uit de winkelstraat

Verwacht de wethouder grote veranderingen in de straat? ,,Wat betreft de herinrichting zeker wel. Het is nu een eenrichtingsweg. De auto is te gast, maar daar zit spanning op. Eigenlijk willen we de auto weren uit de straat. Sommige winkeliers hebben daar andere ideeën over. Misschien moeten we de auto en de bezoeker samen gebruik laten maken van de ruimte, het zogeheten ‘shared space’-principe. Dat moet blijken uit de ontwerpfase.” Een andere mogelijkheid is de as van de Sniederslaan te laten verspringen, zodat het autoverkeer geen kaarsrechte route volgt. Daarmee wordt de laan minder aantrekkelijk om te gebruiken als een autobestuurder er eigenlijk ook helemaal niet hoeft te zijn.

Bladel heeft niet direct haast. d’Haens: ,,Het is belangrijk dat we ideeën ophalen wat men belangrijk vindt. Om tot een definitief plan te komen hanteren we geen strakke planning of een deadline. Wel vinden we het van belang dat de straat groener wordt. Dat is niet alleen voor een prettigere beleving, maar ook duurzamer. Het regenwater moet beter opgevangen worden.”

Volledig scherm De Sniederslaan in Bladel © Kees Martens/DCI Media