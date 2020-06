Bladel wil meer zonnepanelen op daken bedrijven stimuleren

Bladel heeft een stimuleringsregeling voor particulieren om zonnepanelen op hun daken te leggen. De gemeente onderzoekt om iets dergelijks ook voor bedrijven in te stellen. Als al het potentieel aan industriële daken gebruikt zou kunnen worden, kan Bladel voor 25 procent in de energiebehoefte voorzien.

Dat zei de Bladelse wethouder Fons d’Haens woensdagavond in zijn toelichting op de plannen voor een windpark in Bladel-Zuid. Dat deed hij digitaal waarbij hij inging op vragen van Bladelnaren.

De wethouder begon de toelichting met een uitgebreid excuus. De mogelijke aanleg van zonneweides en windmolens trekt altijd veel belangstelling en roept vaak veel vragen op. De gemeente had daar een planning voor gemaakt met een aantal informatiebijeenkomsten. De laatste kon echter vanwege het corona-virus niet plaatsvinden. Bovendien was een medewerker tijdelijk niet aanwezig en verliep de overdracht van informatie op het gemeentehuis niet goed. Een informatiebrief belandde daarom te laat op de mat.

Bij lange niet

d’Haens zei te hopen dat de gemeente met de toelichting woensdagavond iets kon goedmaken. Bovendien was in samenspraak met de fractievoorzitters afgesproken de bespreking van het raadsbesluit uit te stellen tot de raadsvergadering van juli.

Bladel gaat zijn energie-ambitie in 2025 bij lange niet halen. ,,We hebben nu zeven procent gerealiseerd in de gemeente. Als windpark De Pals er komt te staan, komt daar dertien procent bij", zegt d’Haens. ,,Als er in Bladel-Zuid nog initiatieven komen voor bijvoorbeeld tachtig hectare zonneweides en nog eens drie windturbines, dan komt er nog eens 24 procent bij. Dan komen we in totaal op 44 procent. Als alle bedrijven zonnepanelen op hun dak leggen, komt het percentage 25 procent hoger uit. We merken dat agrariërs al hofleverancier zijn in het leggen van panelen. Die zijn goed bezig", aldus de wethouder.

Niet in kannen en kruiken

Hij kreeg de vraag voorgelegd waarom er geen visualisaties zijn. ,,Die zijn er niet, want we willen niet de indruk wekken dat alles in kannen en kruiken is. We werken ook aan draagvlak in de omgeving.”