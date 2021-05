Bladel wil verder met gezamenlijke milieustraat op KBP

De drie gemeenten werken samen om de huidige milieustraten te vervangen door een grondstoffencentrum. Daar worden de afvalstromen niet alleen gescheiden maar ook verwerkt voor hergebruik en verkocht. Ook onderwijs en informatie over hergebruik zou op die locatie een plek moeten vinden.

CDA’er Marco Schoenmakers maakte zich zorgen over het standpunt van Reusel-De Mierden. Die gemeente wil een onderzoek naar een alternatief voor het KBP. Ook werkt ze alleen mee als alle handelingen, inclusief verkoop van gerecycled materiaal, plaatsvinden op het terrein zelf. Een knelpunt, want het KBP-bestuur staat geen detailhandel toe.

Quote Het KBP is het duurste, maar meest gunstige als het gaat om de voorwaar­den die gesteld zijn Toon van Dun, VHP

,,Ook De Sleutel in Bladel en Meerheide in Duizel zijn bekeken. Het Kempisch Bedrijven Park is het duurste, maar meest gunstige als het gaat om de voorwaarden die gesteld zijn’’, reageerde Toon van Dun (VHP). Hij wilde actie, want de contractperiode voor de huidige milieustraat loopt af.

Van Dun had samen met de (afwezige) VVD-fractie een motie voorbereid die moet resulteren in een besluit voor het eind van dit jaar. Voor die tijd moet er duidelijkheid zijn over de gevolgen voor de inwoners van Hapert. Hij doelde daarbij op verkeersbewegingen, geluid- en geurhinder en overlast door ongedierte. Ook wil hij weten wat het betekent voor de tarieven die de inwoners gaan betalen.

Weinig zorgen

Wethouder Fons d’Haens maakte zich weinig zorgen. ,,De locatie moet bereikbaar zijn voor zowel inwoners van Knegsel als van Lage Mierde. Dan is het KBP een logische plek. Dat realiseert de gemeenteraad van Reusel zich ook wel.’’

Ook financieel zag hij geen beren op de weg. De nodige 10.000 vierkante meter grond is al in eigendom en behoudt haar waarde, zei d’Haens: ,,Gunstiger dan een relatief duur huurcontract. Het is het voordeligst als we de investeringen in gebouwen en voorzieningen met drie gemeenten kunnen delen.’’