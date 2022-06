Bladel zegt overlastjongeren maximaal aan te pakken: ‘Ze zijn in beeld, onze inzet met jeugdwerk moet het verschil maken’

BLADEL - De gemeente Bladel zet zich maximaal in om de overlastgevende groep jongeren aan te pakken. ,,Maar dit is een open proces. Ik kan u zo geen resultaten en cijfers geven", aldus burgemeester Remco Bosma maandagavond in de commissie Middelen.

Hij antwoordde daarbij op een vraag van VVD-burgerlid Ely van Weert. Deze had kennis genomen van een artikel in het ED waarin het Pius X-College een beeld gaf hoe de school met deze moeilijke doelgroep omgaat. ,,Wij blijven verhalen horen dat die groep jongeren nog steeds voor overlast zorgt", aldus Van Weert. ,,Zelfs bij Pius X maken ze zich grote zorgen. Ook onze partij vindt dat zorgwekkend. De gemeente mag daar best een actievere rol in spelen.”

Taak van politie en justitie

De burgemeester, verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente, ging daarop in. ,,Ook ons college maakt zich zorgen over deze groep. Op de harde kant van het verhaal wordt volop ingezet, hoewel de rol van de gemeente daar betrekkelijk klein in is. Dat is een taak van politie en justitie. We hebben het over een groep van zes tot acht jongeren. Bij sommigen loopt een strafrechtelijke procedure. Die daders zijn in beeld. Daar zit een strenge aanpak op.”

Quote Je zou moeten beginnen bij de ouders, maar helaas zijn sommigen daarvan afwezig.” Remco Bosma, Burgemeester Bladel

Bladel is in gesprek met Pius X. De gemeente heeft ingezet op extra jeugdbegeleiders en is daarvoor te rade geweest bij de gemeente Eindhoven. ,,Je zou moeten beginnen bij de ouders, maar helaas zijn sommigen daarvan afwezig.” Daarop stelde Van Weert de vraag of de politie niet kan opschalen en vaker toezicht houden op de plekken waar de jongeren zich ophouden.

Jongeren zien politie niet echt als partner

Dat is al gebeurd, antwoordde Bosma. ,,De politie zet in op meer rondes, dat is tot een maximum opgevoerd, maar ik weet niet of dat helpt. De jongeren zien de politie niet echt als een partner. Onze inzet met jeugdwerk, dat moet het verschil maken.”

Wanneer gaat dat resultaten opleveren, vroeg Van Weert. Dat is niet zeggen, aldus de burgemeester. ,,Dit is een langer lopend proces. Ik denk dat we als Kempengemeente met deze aanpak voorop lopen. We hebben een sprong moeten van platteland naar grotestadsproblematiek. Ik heb in Cranendonck een gesprek gehad met de burgemeester over de overlast van het AZC. Binnenkort heb ik een ontmoeting met de collega van Best. Hoe pakken zij dat aan en wat zijn daar de voorzieningen?”

Aantal voorzieningen voor jongeren blijft achter

Van het inwonerspanel weet Bladel dat het aantal voorzieningen voor jongeren achterblijft. ,,Als je geen aansluiting vindt bij het traditionele aanbod, dan is het wat schaars. Een vraag voor het jeugdwerk is ook: wat zouden we ze kunnen aanbieden, zodat ze geen rotzooi trappen.”