Bladel zittingsavond: avondvullende show voor De Muggezifters

Acts op elkaar afgestemd

Oud-prins verrassend

Verrassend was een optreden van oud-prins Fred van Avendonk, Jan van Rooij en Schef van Belkom. Hun act met de nodige gospelmuziek over de pastoorsperikelen in Bladel bleek een schot in de roos. De raad van Elf deed een duit in het zakje met een persiflage op de Sound of Music. De tonpraters Hans Keeris, Harm Swaanen en Frank Schrijen vulden de rest van de avond.