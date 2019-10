Bladel zoekt overeenstemming bij gebruikers Den Herd

BLADEL - Hoe groot is de Kempenzaal van Den Herd in Bladel en is dat in te passen in het gebouw van de Rabobank. Die vraag bleef onduidelijk dinsdagavond na behandeling in de commissie Inwoners van de gemeente Bladel, dat het gebouw aan wil kopen.

Wethouder Davy Jansen (Bladel Transparant) was er zelf duidelijk over: ,,Uit schetsen blijkt dat de grote zaal in het bankgebouw past. Het bestuur van Den Herd heeft nog twijfels. Mocht het toch niet lukken, dan zijn we bereid om buiten de rooilijn te denken. Uitgangspunt van Den Herd en de gemeente is, dat we werken binnen de bestaande contouren van het gebouw.”

Het aantal vierkante meters van de Kempenzaal, inclusief podium, werd in de vergadering niet duidelijk. Ook liet de wethouder zich niet verleiden tot een vergelijking met de grote zaal van de nieuwe MFA in Hapert. ,,Ik wil eerst consensus met de gebruikers over de functies die in het gebouw moeten komen. Pas daarna zullen we over vierkante meters communiceren”, aldus Jansen.

De gemeente heeft ervoor gekozen om eerst met drie mogelijke gebruikers overeenstemming te zoeken. Dat zijn: gemeenschapshuis Den Herd, de Seniorenvereniging Bladel en De Goei Plak, een ontmoetingsplek voor kwetsbare ouderen. Voor de Seniorenvereniging wordt gedacht aan het voormalige restaurant De Verwennerij. Jansen noemde ook de bibliotheek en biljartcentrum D’n Opstoot als mogelijke gebruikers. Inhoudelijk wilde hij er verder nog niet op ingaan.

,,Het grote voordeel is, dat we in de nieuwe Herd verschillende categorieën en meerdere leeftijdsgroepen onder één dak krijgen. Dat heeft grote sociaal-maatschappelijke voordelen”, stelde wethouder Jansen.

Een brief van de horecaondernemers aan de Markt, die positief reageerden op de ontwikkelingen, riep bij Toon van Dun (VHP) vragen op: ,,De horeca is wel blij, maar ze schrijven ook, dat ze geen enkele commerciële functie willen in het gebouw. Hoe is dat rijmen met een restaurant -of keukenfunctie en een bruin café, zoals in de stukken staat?”