Bladella is stevig geworteld in het dorp

BLADEL - September vorig jaar stopte René Walenberg (68) als voorzitter van Bladella. Vanwege coronabeperkingen werd het afscheid uitgesteld. Vanavond is het toch zover. Afscheid in kleine kring: ,,Maar je kunt niet aan het uitstellen blijven.”

,,Leden mochten me altijd aanspreken. We hoefden het dan niet eens te zijn. Als het maar geen onzinverhaal was. Daar kon ik niet tegen”, zegt de oud-voorzitter. ,,In een club als Bladella kom je alles tegen. Van stratenmaker tot advocaat. Dat maakt het leuk en sterk.”

René Walenberg is nu met pensioen, maar kon voor zijn voorzitterschap bouwen op een rijke ervaring. Een sociale studie ‘Arbeid en bedrijfsleven’ bracht hem uiteindelijk op de stoel van algemeen directeur bij het Helmondse SW-bedrijf Senzer. Maatschappelijk maakte hij zich verdienstelijk in het schoolbestuur van de Onderwijsstichting KempenKind. In zijn werkgebied verschoof het accent van personeel en organisatie naar financiën.

Oor te luister

In 2007 vroeg toenmalig voorzitter Lambert van Erp hem als opvolger: ,,Ik kende de club nauwelijks. Ja, ik stond langs de lijn als mijn kinderen voetbalden. Daarom ben ik eerst gaan praten bij een andere voormalig voorzitter, Swiet van Rosssum. Die kende de club in al zijn vezels.”

De nieuwbakken clubleider startte ook met rondjes ‘Koffie met de voorzitter’. Zo leerde hij Bladella snel beter kennen: ,,De club is stevig geworteld in het dorp. We hebben een rijke historie. Veel mensen hebben een relatie met Bladella. Dat gaat over generaties en verbanden tussen families. Dat draag je met je mee. Soms lastig. Dan was het een voordeel, dat ik niet in Bladel opgegroeid ben. Het is ook de kracht van de vereniging. Nieuwe loten krijgen een kans, maar niet ten koste van de club. Die wortels waarborgen de balans tussen nieuw en traditie.”

Maatschappelijke betekenis

Met meer dan duizend leden en veel vrijwilligers heeft de voetbalclub ook een grote maatschappelijke betekenis, vindt hij. ,,De saamhorigheid is onze kracht. Zonder verenigingen worden het dooie dorpen.” Zijn boodschap naar de overheid is helder. ,,Zorg voor goede voorzieningen aan de voorkant. Dan kan een club haar maatschappelijke rol vervullen. Niet vrijblijvend. Ouders kunnen niet zo maar hun kind de hele zaterdag hier op de stoep zetten.”

Een visie waar Walenberg vierkant achter blijft staan, ook toen Bladella in 2017 verstrikt raakte in de ‘lotjesaffaire’. Vier jeugdleden werden uit de club gezet, omdat ze te weinig loten verkocht hadden. ,,Dat zijn voor enkele mensen een paar slechte weken geweest. De nuance was weg. Zeker op de social media. Ook achteraf vind ik dat we het goed gedaan hebben. Het was geen item om te schipperen. De club is er uiteindelijk sterker uitgekomen.”

Quote In een club als Bladella kom je alles tegen. Van stratenma­ker tot advocaat. Dat maakt het leuk en sterk René Walenberg