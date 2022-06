Bladella ziet nieuw sportpark niet zitten: ‘We willen graag weten wat we ervoor terugkrijgen’

BLADEL - Voetbalclub Bladella stemt niet in met de plannen die de gemeente Bladel nu heeft voor het gebied Egyptische Poort. Alle verenigingen in het sportpark gaan er op vooruit, behalve de club zelf. Volgens voorzitter Wim Ploeg is niet duidelijk wat Bladella er voor terugkrijgt.

De voorzitter schrijft dat in een brief aan collega-verenigingen en de gemeenteraad. In de commissie Grondgebied maandagavond lichtte hij dat nog toe. Ploeg concludeert dat de meeste andere verenigingen er allemaal op vooruit gaan, met extra velden en een betere accommodatie. Voor Bladella ligt dat anders, vindt hij. Het sportpark is volgens hem momenteel prachtig, ruim opgezet, met accommodaties die nog in redelijke tot goede staat zijn. Het kantinegebouw is verder eigendom van Bladella zelf. Het hoofdveld laat qua graskwaliteit zwaar te wensen over, maar daar staat de fraaie ligging ervan tegenover. In de plannen van de gemeente gaat het voetbalcomplex terug van 16.000 vierkante meter naar ongeveer 11.000 vierkante meter.

Onduidelijkheid

Ploeg geeft aan wat Bladella daarvoor terugkrijgt. Vooral onduidelijkheid over wat voor accommodatie er straks komt te staan. Dat betreft dan kleedlokalen, vergaderkamers, de beheerderswoning, opslagruimte en uiteraard ook de kantine en de tribune. Vragen daarover worden beantwoord met ‘dat komt nog later in het proces’ of ‘daar gaat de gemeenteraad over’, aldus de voorzitter.

Quote Als u uw huis wil verduurza­men, begint u toch ook niet meteen met het slopen van uw huis?” Wim Ploeg , Voorzitter Bladella

Bladella zegt kritisch te zijn

Verder zijn de financiële gevolgen voor Bladella niet duidelijk. Hoe wordt de club gecompenseerd voor de sloop van de kantine die eigendom van de club is? Hoe hoog wordt de huur straks? Met zulke onzekerheden acht het clubbestuur het niet mogelijk om akkoord te gaan met de plannen. Bladella zegt kritisch te zijn, maar wil niet meteen negatief zijn, zei Ploeg maandagavond. ,,Als u uw huis wil verduurzamen, begint u toch ook niet meteen met het slopen van uw huis?”

CDA-raadslid Niels Beerens wilde weten wat voor Bladella het belangrijkste bezwaar is. ,,Er wordt bij ons van alles gesloopt, maar we weten niet wat we ervoor terugkrijgen", antwoordde Ploeg. ,,Als er geen plan Egyptische Poort zou zijn geweest, zou er voor ons geen enkele reden zijn geweest voor zo’n grote ingreep. Wij snappen het grotere belang, maar we willen wel weten wat wij terugkrijgen. Misschien is het wat arrogant, maar we wil wel graag terug wat we nu hebben.”