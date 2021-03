Bladelnaren die deel uit maken van CPO Lange Trekken kunnen slechts hopen op een ‘Wonder van Bladel’

De groep wil graag zelf woningen bouwen in het plan, dat is een CPO eigen. Er is plek voor circa negentig. Het komt er op neer dat de helft naar het CPO zou gaan. Gesprekken hierover met de gemeente lopen al geruime tijd. Het CPO had Bladel zelfs getipt dat de plek vrij kwam. De gemeente kocht het terrein ook. Onlangs werd bekend dat het overleg was beëindigd. Wethouder d’Haens had afscheid genomen van overlegpartner CPO Lange Trekken.