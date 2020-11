Bladelnaren goedkoper uit volgend jaar, ozb gaat niet extra omhoog

De Bladelse gemeenteraad was er donderdagavond tijdens de algemene beschouwingen unaniem heel duidelijk over en het collega volgde graag: het extra verhogen van de ozb volgend jaar met 3,4 procent is van de baan. Een trendmatige verhoging, ter correctie van de inflatie, gaat wel door.

Vier maanden geleden had het college aangegeven dat Bladel slechte tijden te wachten stond. De inkomsten namen af en de gemeente stond ook nog een korting te wachten van het Gemeentefonds. Pakweg de helft van de inkomsten van een gemeente komen van dat fonds. Wat die korting inhoudt, is nog onbekend. Kleine gemeenten gaan er van uit dat zij moeten inleveren ten opzichte van de grotere.

Zonniger

Intussen ziet de Bladelse financiële toekomst er alweer een stuk zonniger uit. Hiervoor zorgde de september-circulaire van de overheid. Die had juist prettig nieuws voor Bladel. Volgend jaar koerst de gemeente af op een plus van een kwart miljoen euro.

Daarmee is het argument om de ozb extra te verhogen van de baan, betoogden alle zes de raadsfracties donderdagavond. Uiteraard steunden ze ( CDA, Bladel transparant, de VHP, PRO5, D66 en VVD) de motie die dat moest bewerkstelligen. ,,Zonder verhoging komen we toch al positief uit", zo vond CDA-fractieleidster Anjo van de Huygevoort. ,,Veel bedrijven draaien slecht. Het is niet passend dan ook de ozb nog eens te verhogen.”

Slachtofferrol

De wijziging van het Gemeentefonds blijft nog steeds een punt van zorg, maar wat daar het resultaat van is, heeft pas effect op de gemeentelijke begroting in 2022. het heef dan ook weinig zin om dan volgend jaar de ozb al toe te laten nemen, meende Marcel Roks (PRO5). Pauline Hospel (VVD) voegde daar aan toe: ,,Waarom zouden we dan nu al in een slachtofferrol kruipen?” Andere raadsleden lieten zich op nagenoeg dezelfde wijze uit.

Aanzienlijk slechter

Wethouder Wim van der Linden had begrip voor de reactie van de raad. ,,Vier maanden geleden hebben we een beeld gegeven van de financiële situatie dat aanzienlijk slechter was dan wat wij hier nu presenteren. We gaven een perspectief hoe we er toen voor stonden. Financieel kan het nu weer wat hebben.” De wethouder gaf aan dat Bladel altijd zeer terughoudend is geweest in het verhogen van de ozb.