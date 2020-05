Bladelnaren halen niet graag tegels uit de tuin

BLADEL - Drie op de tien Bladelnaren is niet bereid de tegels in de tuin in te ruilen voor meer groen.

Veel inwoners van Bladel zijn op de hoogte van de klimaatveranderingen. Maar als er maatregelen genomen moet worden, is daar niet iedereen toe bereid. Een parkeerplaats inruilen voor groen mag van drie op de tien inwoners. Maar vier op de tien vindt dat juist geen goed idee.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten verrichten. Het onderzoek wordt besproken in de raadsvergadering van donderdag. Het gaat om een inventarisatie van de impact van wateroverlast, hitte en droogte. Uit de antwoorden van inwoners blijkt dat zij de effecten van klimaatverandering herkennen. Bijna negen op de tien respondenten heeft gemerkt dat het tegenwoordig droger is. Ze beseffen dat er in de zomer minder regen valt dan vroeger (88 procent) en dat het aantal hete dagen en nachten in de zomer toeneemt (87 procent).

Groene percelen

Bijna driekwart (73 procent) geeft aan te hebben gemerkt dat het vaker hevig regent. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ongeveer één op de drie respondenten zich zorgen maakt over klimaatverandering. Zeventig procent doet dat niet.

Veel particulieren bezitten groene percelen, maar er valt zeker nog winst te behalen. Zo is drie op de tien Bladelnaren niet bereid de tegels in de tuin in te ruilen voor meer groen. Bij de opmerkingen geven inwoners aan dat het belangrijk is dat mede-Bladelnaren zich realiseren dat er een eigen verantwoordelijkheid is om passende maatregelen te nemen. Ze vinden dat de gemeente met mensen zou moeten praten over het belang van een groene tuin.

Overlast

De inwoners is gevraagd of er de afgelopen jaren aan overlast is ervaren door extreme neerslag. Hinder of schade, zoals water in de woning (2 procent), wegen die onbegaanbaar waren (5 procent van de respondenten) of dat de tuin blank stond (5 procent van de respondenten) blijkt mee te vallen.