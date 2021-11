Bladelnaren kritisch over locatie nieuw snelfietspad, wethouder: ‘dat we zo maar iets doen is niet juist’

BLADEL - De locatie voor een nieuw stuk snelfietspad bij de N284 in Bladel zorgt voor discussie, bleek donderdag tijdens een informatiebijeenkomst. Inwoners van Boskant en Heeleind willen het tracé niet door hun straat. Ook over de andere twee alternatieven is niet iedereen het eens.

Bladel zoekt het beste tracé voor een snelfietspad tussen de N284-kruispunten met de Europalaan en de Lange Trekken. Die opdracht kreeg wethouder Wim van der Linden (VHP) vorig jaar van de gemeenteraad. Dat was een reactie op kritiek van bewoners van Boskant, Heeleind en aanpalende straten. Zij waren het niet eens met de keuze voor een traject door hun woonstraat.

Nauwelijks de ruimte

Een bijeenkomst donderdagavond in cultureel centrum Den Herd moest een aftrap vormen voor het onderzoek dat bureau AaAccent voor de gemeente gaat uitvoeren. Zo’n 160 bewoners hadden vooraf een digitale enquête ingevuld. Ruim dertig van hen wilden hun mening en ideeën nog eens mondeling toelichten. Ze gaven de wethouder en zijn ondersteunende medewerkers nauwelijks de ruimte om hun kant van het vraagstuk over het voetlicht te brengen.

Quote De indruk dat we zo maar iets doen met de N284 is onjuist Wim van der Linden , wethouder

,,Ik gun iedereen zijn mening en ik twijfel niet aan de oprechtheid, maar de indruk dat we zo maar iets doen met de N284 is onjuist’’, spiegelde Van der Linden de insprekers na ruim drie uur argumenteren en discussiëren. Hij sprak de hoop uit dat de werkwijze uiteindelijk de weerstand zal overwinnen.

Studie naar drie varianten

Die werkwijze houdt in dat het adviesbureau drie varianten gaat bestuderen. De voorgenomen route over Boskant en Heeleind, en trajecten aan de noordzijde en zuidzijde van de N284. Het doel van het totale N284-project is, naast groot onderhoud, het verbeteren van de doorstroming, de veiligheid en de bereikbaarheid. Het aan te leggen fietstracé moet veilig en kort zijn en zo mogelijk ruimte opleveren om de N284 te verbreden.

Het was niet verrassend dat de insprekers voor een fietspad noord of zuid van de N284 kozen. De meerderheid stemde voor de zuidzijde. ,,Dat voldoet aan alle eisen. Er is ruimte en het is een korte verbinding. ‘Daarbij komt er zuid al een tweezijdig fietspad tussen De Uitgang en de Egyptische Poort’, aldus een van hen.

Quote Waar nu auto’s rijden, kan een riant fietspad aangelegd worden Bewoners noordzijde N284

Met name bewoners die met hun woning aan de N284 grenzen pleitten voor de noordvariant. ‘Waar nu auto’s rijden, kan een riant fietspad aangelegd worden. Er is ruimte genoeg om het snelverkeertraject wat verder naar zuid te verschuiven. Dat scheelt ons geluidshinder en overlast van fijnstof.’

Ook de locatie van de bezinepomp noord van de N284 werd ter discussie gesteld. Van der Linden was daar helder over: ,,Toen het KBP werd aangelegd hebben we alle pomphouders de kans gegeven om daar een benzinestation te bouwen. Ze zijn bij elkaar gaan zitten en hebben er allemaal van afgezien. Een gemiste kans.’’