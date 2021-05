Bladelnaren slecht op de hoogte van besparende subsidieregels

BLADEL - Voor Bladel is het confronterend dat veel inwoners niet bekend zijn met regelingen waardoor op kosten bespaard kan worden. Zo is meer dan de helft niet bekend met het energieloket van KempenEnergie. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente.

Bladel heeft onderzoek laten verrichten via het inwonerspanel. Daaraan deden 599 mensen mee. Hiervan was ruim driekwart vijftig jaar en ouder. De gemeente vindt de uitslag niet helemaal direct naar de gemiddelde mening van de Bladelnaar toe te schrijven, omdat de categorie onder de vijftig nogal ondervertegenwoordigd was. Niettemin geven de resultaten enige indicatie. Ook zijn er veel waardevolle opmerkingen geplaatst door de mensen die mee hebben gedaan.

Veel Bladenaren zijn niet op de hoogte van subsidieregelingen van de gemeente (38 procent), rijk (64-67 procent), energiebespaarlening (83 procent), duurzaamheidsleningen van banken (73 procent) en de subsidieregeling voor elektrische auto’s (52 procent).

Windmolens

De meeste Bladelnaren zijn voorstander van zonnepanelen op de daken, blijkt uit het onderzoek. Driekwart van de reacties ondersteunt dat. Een derde is het er mee eens als Bladel kiest voor windmolens. Van nogmaals een op drie mag de keuze vallen op aardwarmte. Dat is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden (68 procent) het belangrijk vindt dat de doelen uit het Klimaatakkoord behaald worden.

Niet van plan om te investeren

Twee derde van de deelnemende inwoners heeft in de afgelopen vijf jaar geïnvesteerd in het besparen en/of opwekken van energie in de woning waar hij of zij woont. Ruim een kwart heeft dat niet gedaan. Twee op de tien is ook niet van plan om hierin te investeren.

Degenen die dat wel van plan zijn, investeren veelal in zonnepanelen of in bijvoorbeeld vloer-, muur- of dakisolatie. Zeven op de tien respondenten zou meer geneigd zijn te investeren in het verduurzamen van zijn of haar woning als het goedkoper zou zijn. Zes op de tien geeft hetzelfde signaal voor wat betreft het gebruik van duurzamer vervoer.