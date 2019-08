Bladels ven verlost van blubberlaag

BLADEL - Vanaf maandag wordt twee kilometer zandweg van De Tipmast naar het Kroonven in Bladel afgedekt met rijplaten. Deze zijn nodig voor de rupskraan die de sliblaag in het ven gaan verwijderen en voor de vrachtwagens die het slib afvoeren.

De bodem van het Kroonven is in de loop der jaren bedekt met een laag slib. Dat belemmert de flora en fauna in het water. Door de blubberlaag te verwijderen komt de oorspronkelijke kale bodem terug.

Hek

De boomrestanten die sinds jaar en dag in het water van het Kroonven te vinden zijn, worden verwijderd. Deze zogenaamde slobben zijn restanten van bomen uit 1850. De bomen werden in 1930 gekapt. Deskundigen zijn van oordeel dat de slobben niet behoudenswaardig zijn. Voordat het werk kan starten, worden de rijplaten aangelegd, om de zandweg niet te beschadigen. Er wordt een hek geplaatst om het ven, vanwege de veiligheid en omdat het slib niet schoon is. Vissen worden gevangen en daarna wordt het Kroonven leeggepompt.