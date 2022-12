Bladelse actiegroep Jongeren In Nood gooit het bijltje erbij neer: ‘Teleurgesteld en boos, maar we hebben er veel van geleerd’

Raad Eersel wil uit kunnen leggen waar wel en waar niet mag worden gebouwd

EERSEL - Waar mag er wel en niet worden gebouwd in de gemeente Eersel? Waarom mag er in de Nardushoek in Knegsel worden gebouwd en in het gebied achter de pomp in het dorp niet? Gemeenteraadsleden willen het graag uitleggen aan inwoners, maar kunnen dat niet.

30 november